Les vitraux de Chagall dans la synagogue de l’hôpital Hadassah à Jérusalem

J’avais un très beau souvenir de ma visite dans les années 80 de la synagogue de l’hôpital Hadassah à Ein Kerem à Jérusalem et j’avais très envie de les revoir. Je n’ai pas été déçue. Si vous êtes à Jérusalem, ils valent vraiment le détour !

La synagogue de l’hôpital a été inaugurée en 1962. 12 vitraux portant les noms des fils de Jacob avec des dominantes de différentes couleurs, bleu, vert, rouge, orange comme les couleurs des pierres du pectoral du Cohen HaGadol, du grand Prêtre. Une multitude de symboles juifs. « Pendant tout le temps que je travaillais », déclare Chagall, « j’avais l’impression que mon père et ma mère regardaient par-dessus mon épaule, et derrière eux il y avaient des Juifs, des millions d’autres Juifs, disparus hier ou depuis des milliers d’années. »

Voici quelques-uns des vitraux. J’ai pris les photos par une journée nuageuse. Vous pouvez imaginer l’intensité des couleurs si le soleil avait brillé !

Yehouda en rouge foncé

Issachar en vert

Notre guide Nicole, nous a signalé l’impact d’une balle sur le panneau Issachar, le petit rond blanc sur le fond bleu en bas. Pendant la guerre des Six Jours, certains panneaux ont été endommagés. Marc Chagall les a refaits mais a tenu à ce qu’il reste une trace de ce qui s’était passé.

Dan (mon préféré !) en bleu

Asher en vert olive et Naphtali en jaune

Joseph en orange

Le rideau, la parochéte et l’autel sont l’oeuvre de l’artiste Aviva Green.

Les vitraux de la synagogue, avant d’être installés à Jérusalem, ont été exposés au Musée des Arts décoratifs de Paris. Le vernissage a eu lieu en présence du Ministre de la Culture de l’époque, André Malraux. Cette interview a été diffusée au Journal télévisé le 16 juin 1961.

Et une autre pépite, le célèbre photographe israélien David Rubinger explique comment lors de l’inauguration des vitraux, il a pris en photo Golda Meïr et Marc Chagall.

On peut visiter la synagogue et admirer ls vitraux du dimanche au jeudi de 8h30 à 3h30. Il vaut mieux se renseigner et téléphoner avant la visite parce que la synagogue n’est pas toujours accessible à cause de visites ou d’événements privés. Il y a des explications pré-enregistrées dans de nombreuses langues et notamment en français.

Tel : +972-2-677-6271

