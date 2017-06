Un été de cinéma israélien en français קיץ של קולנוע ישראלי בצרפתית

UN ÉTÉ DE CINEMA ISRAÉLIEN EN FRANÇAIS

Du 2 juillet au 30 août 2017

Cinémathèque de Tel Aviv, salle 4

L’Israel Film Fund et l’Institut français d’Israël proposent pour la première fois en Israël un cycle de films israéliens sous-titrés en français qui permettra aux francophones, qu’ils soient résidents ou touristes, et à tous les amoureux du cinéma et de la langue française, de découvrir ou de redécouvrir, à la Cinémathèque de Tel Aviv du 2 juillet au 30 août 2017, l’actualité du cinéma israélien.

8 films israéliens de qualité :

Deux fois par semaine, les dimanches et mercredis, à 17h et à 19h30, rendez-vous est pris pendant tout l’été, pour voir ou revoir ces films en version originale sous-titrée en français et permettre aux francophones et hébréophones, de partager, à travers le regard de réalisateurs israéliens, un moment de cinéma et de culture.

Renseignements pratiques :

« Un été de cinéma israélien – en français »

Du 2 juillet au 30 août 2017

Cinémathèque de Tel Aviv

2 rue Sprintzak, Salle 4

Réservations : 03-6060800 ext. 1

Le programme sur le site de la Cinémathèque de Tel Aviv

PROGRAMME DES PROJECTIONS

Tous les films sont sous-titrés en français et les films marqués d’un astérisque* sont également sous-titrés en hébreu. Excellent pour améliorer votre hébreu !

Dimanche 2 juillet, 17h, Mercredi 5 juillet, 17h, Mercredi 26 juillet, 19h30, Mercredi 23 août, 17h

Je danserai si je veux*

Dimanche 2 juillet, 19h30, Mercredi 12 juillet, 17h, Mercredi 2 août, 19h30, Mercredi 27 août, 17h

Notre père

Mercredi 5 juillet, 19h30, Dimanche 30 juillet, 17h, Dimanche 6 août, 19h30, Dimanche 20 août, 19h30

Dimanche 9 juillet, 17h, Dimanche 30 juillet, 19h30, Dimanche 6 août, 17h, Mercredi 23 août, 19h30

Home Port*

Dimanche 9 juillet, 19h30, Dimanche 23 juillet, 17h, Mercredi 16 août, 19h30, Dimanche 27 août, 19h30

Mercredi 12 juillet, 19h30, Dimanche 13 août, 19h30, Mercredi 16 août, 17h, Mercredi 30 août, 19h30

Abulele

Mercredi 19 juillet, 17h & 19h30, Dimanche 20 août, 17h, Mercredi 30 août, 17h

A Quiet Heart*

Dimanche 23 juillet, 19h30, Mercredi 26 juillet, 17h, Mercredi 2 août, 17h, Dimanche 13 août, 17h

« Un été de cinéma israélien – en français » est un cycle de films israéliens proposé par l’Israel Film Fund et l’Institut français d’Israël, avec le concours de la Cinémathèque de Tel Aviv et en partenariat avec la Mairie de Tel Aviv-Yafo, la marque française CATIMINI et Happy in Tel Aviv