Le 1er blouson 3D sur mesure en vente chez DanitPeleg.com

En vous rendant sur le site danitpeleg.com, vous pouvez commander un blouson imrimé en 3D, choisir la couleur, la taille et le personnaliser. Danit Peleg est une jeune et talentueuse styliste israélienne basée à Tel Aviv dont je vous parle souvent. D’abord, parce qu’elle est très Kef, qu’elle innove, qu’elle fait le buzz et qu’elle a une énergie formidable mais aussi parce que je suis son travail de très près puisqu’elle va se marier très bientôt avec mon fils.

L’été 2015, je vous racontais comment elle avait imprimé sa collection de fin d’année en 3D à la maison :

Danit Peleg, la styliste israélienne qui imprime les vêtements en 3D à la maison

En septembre 2016, je vous révélais qu’après une année incroyable, c’est Danit Peleg qui avait réalisé la robe que portait Amy Purdy à la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques à Rio :

Tout savoir sur la robe imprimée en 3D par Danit Peleg pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques

Et maintenant, je suis heureuse de vous annoncer qu’il est maintenant possible d’acquérir un blouson en 3D à vos mesures vous rendant sur le site :

En attendant qu’il soit possible pour chaque fashionista d’imprimer ses vêtements à la maison, vous pouvez être à la pointe de l’innovation en commandant un blouson personnalisé en ligne. Il est important de souligner que cette production ne génère aucun rebut.

Il faut 100 heures pour imprimer un blouson. Danit Peleg propose donc une série limitée de 100 blousons. Bien sûr, cela a un prix mais cela va devenir une pièce historique !

Plus de détails en anglais sur le site Fashionista :

FOR THE FIRST TIME EVER, YOU CAN BUY YOUR OWN 3D-PRINTED GARMENT ONLINE

