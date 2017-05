Mémorial national en souvenir des soldats israéliens

Le mémorial national du Souvenir, inauguré lors de Yom HaZikaron, la journée du Souvenir, juste avant le 69e anniversaire de l’Etat d’Israël, se trouve à Jérusalem sur le Mont Herzl prés du cimetière militaire et non loin de Yad Vashem. Conçu par le cabinet d’architectes Kimmel Eshkolot, il a pour mission de commémorer chaque soldat tombé pour le pays et ceci depuis l’année 1860. C’est la première fois depuis la création de l’Etat d’Israël que tous les soldats morts pour le pays seront honorés au même endroit.

Haut de 18 mètres, les noms de plus de 23 000 soldats seront inscrits sur des briques métalliques ainsi que la date de leur mort. Une bougie virtuelle s’allumera automatiquement à cette date.

Le verset biblique d’Isaïe est mis en exergue : ceux-ci alors de leurs glaives forgeront des socs de charrue et de leurs lances des serpettes וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים, וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת

Il est possible d’allumer une bougie virtuelle en honneur des soldats