Les derniers instants d’Emmanuel Levinas par son fils Michaël

Michaël Levinas a lu un texte d’Esther Orner en hommage à son père :

En hommage à monsieur Lévinas mort en 1995 le huitième jour de Hanouka et me permet de publier sa réaction.

Michaël Levinas est pianiste et compositeur, membre de l’Académie des Beaux-Arts.

Je reçois ce texte très émouvant d’Esther Orner. Peu de monde connait le rendez-vous que mon père offrait le samedi matin de 1946 à 1991, le cours de Rachi à un public concentré. Il s’agissait d’un commentaire de quelques versets de la Bible par Rachi, commentaire commenté par mon père, la puissance de l’exégèse des écritures qui remonte à la nuit des temps, un dialogue de Levinas avec ce Rachi du 11e siècle qui vivait à Troyes et qui traduisait les concepts de la Torah dans le français médiéval de ce temps, un français qui chante ses consonnes… pour moi une leçon qui a marqué mon lien avec la langue mais aussi la méthodologie de mon enseignement. Esther Orner cite une phrase de mon père qui m’a marqué « LE LECTEUR CONTINUE L’ÉCRITURE DU TEXTE « . Cette conception de la lecture et de l’interprétation était une discussion constante entre mon père et moi-même car il tenait aussi à me rappeler qu’il faut aussi « LIRE UN TEXTE À LA LETTRE »… l’importance de l’urtext* ! une mise en garde paternelle ultime ?

Mon père est mort le huitième jour de Hanouka. Normalement on allume la bougie à la tombée de la nuit comme ce soir ! Nous étions le 24 décembre 1995 au matin. Mon père avait un trouble cardiaque grave et subit. J’étais à ses côtés et l’ai appelé le SAMU en urgence. Il fallait partir tout de suite à l’hopital et j’ai compris que tout était fini. Je n’ai pas attendu la tombée de la nuit… Il était 11h du matin. J’ai allumé pour lui la huitième bougie ; il a embrassé le livre de prières et ma main. Le SAMU est arrivé… on l’a amené. Il est décédé à 24h au coeur de la nuit. C’était l’entrée du 25 décembre…

©Michaël Levinas

*Urtext est un terme allemand qui signifie « texte original ». Il est très utilisé en musique classique. Une édition musicale urtext s’efforce de publier une partition conforme aux sources les plus proches de l’original : manuscrit, autographe ou non, partitions originales (Wikipedia)