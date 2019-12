Continuum, n°15/16, Singularité ou/et pluralité identitaire

/

Qui – en nous – écrit Que se passe-t-il dans la nuit des livres en train

de s’écrire ? Quelles sont ces voix qui disent Je — explicitement ou

implicitement — en faisant remuer les plaques tectoniques du «soi» ?

Nous le savons tous : « un livre est le produit d’un autre moi que

celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans

nos vices. Ce moi-là, si nous voulons essayer de le comprendre en

nous, c’est au fond de nous-mêmes, en essayant de recréer en nous,

que nous pouvons y parvenir.» (Marcel Proust)

Les réponses et les réflexions suscitées par ces questions sont d’une

extrême diversité — à la mesure de l’imaginaire des auteurs, de leurs identités souvent « convulsives» comme dirait Max Ernst. Car l’iden-

tité se déplie en nous, l’écrivain dévisageant l’homme et réciproque-

ment. nos horizons bougent, s’ouvrent, se referment, transitions et ruptures nous bouleversent : il nous arrive d’errer dans les cultures,

dans le temps, mais d’écrire au présent — toujours.

Extrait de l’éditorial de Marlena Braester

La revue Continuum au Salon de la revue à Paris, octobre 2019





Il est possible de se procurer Continuum, la revue des Ecrivains israéliens de langue française :

– En France, à Paris, à la Librairie du Temple (Shir Hadash) dans le Marais, au MAHJ et au Mémorial de la Shoah

– En Israël, à la Librairie du Foyer de Tel Aviv et, bientôt, à la Librairie Vice-Versa de Jérusalem.



Vous pouvez également le commander en écrivant à Marlena Baester sur Facebook ou par courriel : braester@bezeqint.net

La revue est publiée avec les encouragements de la Fondation Matanel

et avec le soutien de l’Ambassade de France en Israël, Programme Eliezer Ben-Yehouda