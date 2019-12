Le 80e Congrès des Psychanalystes de Langue française (CPLF) aura lieu à Jérusalem, du 21 au 24 mai 2020

Je suis très heureuse d’annoncer que le 80e congrès des psychanalystes de langue française (CPLF) aura lieu pour la première fois de son histoire en Israël, à Jérusalem. Il est ouvert à tous et je pense que cela va être passionnant ! Réservez d’ores et déjà vos places !

80e Congrès des Psychanalystes de Langue française (CPLF)

Jérusalem, du 21 au 24 mai 2020

« ESPACE PSYCHIQUE, LIEUX, INSCRIPTIONS »

Les rapports seront présentés par

Eva WEIL (S.P.P.)

Lieux du traumatique, le génocide : Le nouage collectif-individuel

Viviane CHETRIT-VATINE et Michel GRANEK (S.P.I.)

« Espace psychique, lieu analytique, makom »

Coordinatrice du Comité scientifique en Israël : Yaël Samuel

80th Congress of French-Speaking Psychoanalysts (CPLF)

Jerusalem on May 21st-24th 2020

“Psychic space, places, inscriptions”.

Simultaneous translation in French, Hebrew and English



Les documents suivants peuvent vous intéresser si vous envisagez de participer au congrès :

Inscription congrès

Options de vol et d’hôtel

Programme scientifique

Réservation d’hôtel et de vol

Soirée Musée d’Israel

Target hôtels et tours

Cliquer ici pour toutes les informations