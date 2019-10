Yoko Kitahara, un spa japonais à Jaffa

Je vous ai déjà parlé de ce spa que j’apprécie énormémént, j’avais même écrit un billet en 2015 : Spa japonais à Jaffa.

Mais comme le spa a déménagé et que j’y suis retournée dernièrement, j’ai eu envie de vous en parler à nouveau. Le spa est toujours installé à Jaffa mais plus près du Vieux Jaffa qu’auparavant. Comme dans la première maison, la décoration intérieure joue de la rencontre entre l’esthétique minimaliste du Japon et l’ambiance orientale de Jaffa. La maison est beaucoup plus grande, donc plus de chambres de massage, elle a un peu perdu de son intimité mais elle donne toujours sur le bleu de la mer Méditerranée. Yoko Kitahara ne donne plus elle-même de massages, elle se consacre à la formation du personnel et à la gestion de son entreprise. L’attention aux détails reste maximale, tant dans la décoration, la qualité de l’accueil et des soins, le tout dans une ambiance très zen. Au spa Yoko Kitahara, on croise beaucoup de couples, de mères et de filles, d’amies, venus fêter ensemble.

Ce n’est pas donné mais le rapport qualité/prix me semble honnête. Donc si vous avez un cadeau à offrir, une envie de vous faire plaisir, c’est l’adresse idéale !

Après les massages, n’oubliez pas de vous détendre sur la belle terrasse !

Plus d’informations sur le site : Yoko Kitahara

Dimanche – Jeudi : 9:00 – 22:00

Vendredi : 9:00 – 17:00

Samedi : 10:00 – 18:00

5 Kikar Kedumim st. Tel Aviv 6803784 (Au coeur du Vieux Jaffa)

Tel: 03-6058339