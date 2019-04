La vie qui est en elles

DIMANCHE 28 AVRIL 2019 – 9h00 à 18h00

UNIVERSITÉ DE TEL AVIV – Bâtiment Gilman, Salle 496

AU SON D’UN « VIOLON DE L’ESPOIR »

JOURNÉE ART ET MÉMOIRE



ETTY HILLESUM CHARLOTTE SALOMON HÉLÈNE BERR

Avec le soutien de la Fondation Jacqueline de Romilly sous égide de la Fondation de France

Pour rappeler ce que l’Histoire leur a « confisqué », pour maintenir à jamais leur mémoire vivante parmi les vivants mais porter aussi la voix claire et profonde de tous ceux qui ne sont plus. Continuer de parler d’elles est un devoir ; diffuser et étudier leur oeuvre est une chance.





Entrée libre

9h00 : Accueil

9h30 : Allocutions de bienvenue : Prof. Nadine Kuperty-Tsur, Université deTel Aviv; Karine Baranès-Bénichou, Fondatrice de l’Association Femmes Artistes et Mémoire Juive; représentants diplomatiques : Pays-Bas, Allemagne, France.



I. Trois destins personnels bouleversés par l’Histoire

Présidence de séance : Prof. Renée Poznanski, Université Ben-Gurion du Négev

10h00 -10h30 : Mariette Job, nièce d’Hélène Berr et éditrice de son Journal :

« Hélène Berr, une vie confisquée »

10h30 – 11h00 : Prof. Klaas Smelik, EHOC, Pays-Bas : « Etty Hillesum, sa vie,

ses écrits, sa vision »

11h00 – 11h30 : Frans Weisz, réalisateur, Pays-Bas : « Charlotte Salomon :

‘C’est tout ma vie' »

11h30 – 12h00 : Pause

Présidence de séance : Dr. Sylvie Housiel, Université de Tel Aviv

12h00 – 12h30 : Karine Baranès-Bénichou, Fondatrice de l’Association Femmes Artistes et Mémoire Juive : « Une poésie du bonheur dans le Journal d’Hélène Berr«

12h30 – 13h00 : Marianna Vasileva, Conservatoires de St-Pétersbourg, Vienne, Cologne, interprète la 1ère sonate en ré mineur de J.S. Bach sur un Violon de l’Espoir

13h00 : Buffet offert par la Banque Discount

II. Héritage et transmission

En après-midi

Présidence de séance : Prof. Nadine Kuperty-Tsur, Université de Tel Aviv

14h30 – 15h00 : Eliad Moreh-Rosenberg, Département d’Art, Musée Yad

Vashem, Jérusalem : « Charlotte Salomon à Villefranche »

15h00 – 15h30 : Rav Daniel Epstein, Institut Matan, Jérusalem : « Etty

Hillesum : S’ouvrir à l’Infini quand le monde se referme »

15h30 – 16h00 : « La jeune fille et la mort » court métrage de Yael Lotem,

Université de Tel Aviv, Prix DocAviv 2014

16h00 – 16h30 : Pause

En soirée

III. La survivance de leur art

Présidence de séance : Eliad Moreh-Rosenberg, Département d’Art,

Musée de Yad Vashem, Jérusalem

16h30 – 17h15 : Mariette Job, Prof. Klaas Smelik et Frans Weisz : Table

ronde « Héritage et transmission »

17h15 – 18h00 : Mariette Job raconte l’histoire du violon d’Hélène Berr.

Amnon Weinstein évoque les Violons de l’Espoir.

Marianna Vasileva interprète la 1ère sonate en ré mineur de J.S. Bach

sur un Violon de l’Espoir

Pour en savoir plus : https://www.memory.org.il/

Traduction simultanée Anglais/Français

rsvp.memory@gmail.com





