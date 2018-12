Une polka de Hanouka

Cette délicieuse polka de Hanouka sur le thème de Maoz Tsur, ce poème que l’on chante après avoir allumé les bougies, a été composée par Isaac Strauss et dédiée à la grande actrice et tragédienne de la moitié du XIXe siècle Mademoiselle Rachel.

Isaac Strauss était un compositeur français né à Strasbourg (1806-1888) et aussi un collectionneur. Il rassembla une grande collection de judaïca qui se trouve aujourd’hui au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme à Paris. Il a été d’ailleurs mis à l’honneur dernièrement pour fêter les 20 ans du Mahj.

Pour la petite histoire, il est l’arrière-grand-père de l’antropologue et ethnoloque Claude Levi-Strauss, l’une des figure marquantes du structuralisme.

La polka est ici interprétée par l’Orchestre Eugénie qui « s᾽inscrit dans la tradition des orchestres de salon qui accompagnaient la vie des Parisiens sous le Second Empire et à la Belle Epoque dans leurs salons et à l᾽occasion de fêtes privées ou officielles. »

Bonnes fêtes de Hanouca !