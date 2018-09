Une synagogue au nom de Pascal Abrahami, héros d’Israël

La synagogue Tiferet Pascal au nom de Pascal Abrahami sera inaugurée le 6 septembre à Petah Tikva à 19 heures, rue Asirei Zion 18 רחוב אסירי ציון 18, פתח תקווה

Le 18 août 2011, lors d’une attaque terroriste à la frontière israélo-égyptienne, Pascal Yom Tov ABRAHAMI a été tué. C’était le combattant le plus ancien de l’Unité Spéciale de Lutte contre le Terrorisme, le YAMAM. Malgré son âge (49 ans), Pascal avait continué à combattre, et même à se porter volontaire pour toutes les interventions du YAMAM. Il était animé par ce qu’il considérait comme une mission envers son pays, Israël, son peuple et ses citoyens.

La famille et les amis de Pascal croient en l’importance de transmettre son héritage moral et les valeurs qui l’ont habité : modestie, héroïsme et amour pour le peuple et la terre d’Israël. C’est ainsi qu’une association a été créée : Pascal Abrahami

Je reprends ici le texte écrit par la mère de Pascal, Nicole Abrahami :

7 ans mais ton sourire est toujours là dans notre mémoire, ineffaçable.

7 ans et tes yeux avec cette petite pointe de vert brillent de la même ardeur.

7 ans et ta voix résonne, si douce à nos oreilles.

7 ans… et tu nous manques toujours autant.

Mais ce temps rempli de douleur et de pleurs a commencé à se transformer : étincelles de joie, nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants, étincelles de bonheur : les 80 ans de papa, le mariage de Tal et de Nitsane, étincelles de satisfaction de tout ce que nous avons accompli avec la famille et les amis pour la jeunesse de notre pays pour cette jeunesse qui cherche à se construire :

– le film et le livre qui racontent ta vie de combattant au sein du Yamam

– une synagogue qui va porter ton nom Tiferet Pascal grâce aux dons de gens qu’en partie nous ne connaissons pas.

– une place la place Pascal, aire de jeux pour les petits, lieu de rencontre pour les parents, espace de manifestations culturelles.

Etincelles, étincelles… et peu à peu un certain re-goût de la vie, de chacun de ses petits moments.

Certains diront « la vie reprend ses droits », c’est vrai la vie reprend ses droits mais j’ajouterai la vie est là, elle te prend par une main et toi mon fils tu nous prends par l’autre main pour nous réapprendre à vivre.

פרומו לסרט פסקל אברהמי. האיש והאגדה from SZERMAN FILMS on Vimeo.

