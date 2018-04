Antishefa : Métamorphose, un spectacle où se mêlent littérature, art, animation et musique

J’ai déjà assisté plusieurs fois à des événements organisés par le groupe Antishefa et je ne peux que vous recommandez d’y assister !

Antishefa choisit un nouveau thème chaque mois et crée un spectacle sur ce thème. Cette fois-ci, la poète Sabine Huynh a été invitée à choisir le sujet de la rencontre. Elle a choisi le thème de la métamorphose. Du connu à l’inconnu, en passant par l’habituel pour retourner au connu. Elle a décidé d’explorer le changement et a invité les écrivains Esther Orner et Jérôme Bourdon, ainsi que les artistes Ofer Lellouche, Colette Leinman et Sarah Hatooka (qui dirige le département de films d’animation de l’école des beaux arts Betzalel, à Jérusalem), à participer au spectacle.

Ce spectacle est exceptionnellement en français

Au programme :

du français et de l’hébreu, du vin et des trucs à grignoter, un océan de visages différents, des projections sur grand écran des peintures des artistes, une performance artistique en direct, deux films d’animation, de nombreuses chansons inédites, tout comme la musique (toutes les chansons seront en hébreu, adaptées de poèmes de Georges Perec et de Henri Michaux).

Venez, on se métamorphosera sur scène !

Vendredi 4 mai à 13 h. Théâtre Tmuna, 8 rue Soncino, Tel Aviv

La page Facebook d’AntiShefa

Antishefa: Haggai Linik, Ovad Efrat, Karni Postel / Keren Tenenbaum / Hadas Kleinman, Or Edry, Noa Segal, Assaf Talmudi.