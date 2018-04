Art et fashion à la boutique Verner à Tel Aviv

La boutique Verner Tel Aviv et la plateforme Oh So Arty présentent leur première collaboration. Il s’agira d’une série de trois événements artistiques.

Verner est une boutique de Tel Aviv, très branchée, où l’on peut trouver des marques comme Acne, Comme des Garçons, Martin Margiela ou Mansur Gavriel. Verner veut utiliser son espace, au coeur de Tel Aviv, pour présenter des jeunes artistes. Chacun d’entre eux va à sa manière explorer l’espace, jouer avec les rapports entre art, mode et architecture. .

C’est Sarah Peguine, conseillère en art contemporain et fondatrice de la plateforme internationale Oh So Arty qui propose des tours artistiques guidés dans plus de 20 villes.

Le premier événement est l’intervention dans l’espace de la boutique Verner de la jeune artiste Vera Vladimirsky. Les oeuvres sur les murs, les fenêtres et les espaces extérieurs proviennent de sa série Paper Walls. Vera Vladimirsky a photographié des plantes et des fleurs typiques d’Israël. Elle a transformé ses photographies, en les élargissant, en papiers peints qui rappellent, dans leur esthétique et leur présentation, des éléments de son autobiographie. Vera Vladimirsky a émigré, enfant, d’Ukraine en Israël. Elle interroge donc son histoire personnelle et invite les visiteurs à s’attarder et à méditer sur leur propre identité et leur histoire.

Vera Vladimirsky est née en 1984 à Kharkiv en Ukraine. Elle vit et travaille à Tel Aviv, elle a obtenu un B.F.A. Bachelor of Fine Arts (cum laude), du département de photographie de l’académie des Arts et du Design Bezalel à Jérusalem. Elle a participé à de nombreuses expositions en Israël et à l’étranger (en Angleterre, en Slovénie, en Allemagne). Elle a obtenu de nombreuses résidences artistiques, notamment à la Fountainhead Residence à Miami en Floride. Elle est aussi la récipiendaire du prix du Ministère de la Culture israélienne pour les Jeunes artistes. Elle étudie actuellement pour un diplôme de master à l’académie Bezalel.

Les oeuvres de Vera Vladimirsky resteront installées dans la boutique Verner pendant deux mois jusqu’à la prochaine exposition.