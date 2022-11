Fossile, des poèmes de Yael Ben-Zvi Morad traduits en français

Dr. Yael Ben-Zvi Morad est une spécialiste de la culture israélienne et palestinienne. Elle est en post-doctorat au Centre Vidal Sassoon pour l’étude de l’antisémitisme à l’Université hébraïque de Jérusalem. En 2017, elle a été chercheuse invitée à l’Institut Dobnow d’études juives de Leipzig, en Allemagne. Elle est l’auteur des livres « Patricide: Gender and Nationalism in Palestinian Cinema » (2011) et « Wedding in the Snow » (2008) ainsi que de nombreux articles scientifiques. Ses principaux sujets de recherche sont les autobiographies, l’écriture féminine, l’identité juive et israélienne, la masculinité israélienne et palestinienne, le nationalisme et l’adaptation de la littérature au cinéma.

Les poèmes de Yael Ben-Zvi Morad que nous avons traduits de l’hébreu au français Esther Orner et moi font partie du recueil Fossile non encore publié.

Fossile

Avalé par le fleuve de la mort.

Jamais je ne ressentirai le contact de l’eau

mais l’odeur du parfum

de la cigarette brûlée dans les vêtements

épicé de bière froide

au bord de mer

je me souviens.

L’instant vivant

avant la fossilisation

s’est gravé en moi.

מאובן

.בָּלַע אוֹתִי נְהַר מָּוֶת

לְעוֹלָם לֹא אָחוּשׁ אֶת מַגַּע הַמַּיִם,

אֲבָל אֶת רֵיחַ הַבֹּשֶׂם

שֶׁסִּיגַרְיָה צָרְבָה בַּבְּגָדִים

מְתֻבָּל בְּבִּירָה קָרָה

עַל חוֹף הַיָּם

.אֲנִי זוֹכֶרֶת

הָרֶגַע הַחַי

לִּפְנֵי הַהִתְאַבְּנוּת

.נֶחְרַט בִּי

Terre

J’ai disparu sous terre

ensevelie des années sans semence,

et l’habit brûle encore ma peau.

אדמה

,נֶעֱדַרְתִּי אֶל תּוֹךְ הָאֲדָמָה

,שָׁנִים טְמוּנָה לְלֹא נֶבֶט

.וְהַבֶּגֶד עוֹד בּוֹעֵר עַל עוֹרִי

Feuilles d’or

L’ombre s’étend sur les feuilles tendres

leur retire l’éclat doré

et les ensevelit sous terre.

עלי זהב

הַצֵּל נוֹפֵל עַל עָלִים רַכִּים

נוֹטֵל מֵהֶם בְּרַק זָהָב

.וְקוֹבֵר בַּאֲדָמָה

©Yael Ben-Zvi Morad

poèmes traduits de l’hébreu par Esther Orner et Rachel Samoul