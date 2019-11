Yves Duteil chante Dreyfus

Dreyfus chanté par son petit-neveu Yves Duteil. Merci à Agnès Bensimon qui m’a signalé cette magnifique chanson que je ne connaissais pas ! Une chanson écrite en 1997 et qui fat partie de l’album Touché.

Je rajoute ici une précision d’une fidèle lectrice de Kef Israël, Edith Ochs qui me signale : »Yves Duteil n’est pas lié à Dreyfus, mais à sa femme, Lucie Hadamard (dont il est le petit-neveu) – merci à mon amie Michele Kahn pour cette précision.

Ecrite il y a 20 ans, elle rappelle les enjeux dans le contexte de la polémique assourdissante qui entoure la sortie du film J’accuse. »

Je suis un peu ton fils

Et je retrouve en moi

Ta foi dans la justice

Et ta force au combat.

Dans ton honneur déchu,

Malgré ta peine immense,

Tu n’as jamais perdu

Ton amour pour la France.

Et s’il ne reste qu’un murmure

Pour te défendre,

Par-delà tous les murs,

Il faut l’entendre.

Je suis un peu ce frère

Qui remue les montagnes

Lorsque tu désespères

Dans ton île, en Guyane.

Et je souffre avec toi

Des fers que l’on t’a mis

Pour écraser ton âme

Et pour briser ta vie.

Mais pourquoi fallait-il

Pour t’envoyer au Diable

Te prendre dans les fils

De ce piège effroyable?

J’ai vu souvent mon père

S’assombrir tout à coup

Quand j’évoquais « L’Affaire »,

Comme on disait chez nous

Et j’ai vécu longtemps

Sans rompre ce silence,

Comme un secret pesant,

Parfois, sur la conscience.

J’imaginais comment

Des hommes étaient capables

D’arrêter l’innocent

Pour en faire un coupable.

Il était Alsacien,

Français, juif, capitaine,

Vivant parmi les siens

À Paris, dix-septième

Quand, un matin d’octobre,

On l’accuse, on l’emmène

Vers douze ans de méprise

Et d’opprobe et de haine.

Traité plus bas qu’un chien,

Laissé dans l’ignorance

De tous ceux qui, sans fin,

C’était il y a cent ans.

Dreyfus est mort depuis

Mais je porte en chantant

Tout l’espoir de sa vie

Pour la mémoire des jours,

Puisqu’en son paradis

On sait depuis toujours

Qu’il n’a jamais trahi.

Il n’a jamais trahi

Son cœur, ni son pays.