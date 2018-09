Art Source, la plateforme où acheter de l’art contemporain israélien

Si vous me lisez depuis quelques années, vous êtes au fait des activités de ma fille Sarah Peguine. Vous connaissez les visites guidées artistiques qu’elle organise dans les galeries d’art contemporain de Tel Aviv. Vous recevez peut-être sa newsletter hebdomadaire avec les informations sur les vernissages du week-end à Tel Aviv. Vous avez suivi la naissance de sa plateforme Oh-So-Arty où elle a étendu à l’internationale son concept de visites guidées, et où il est possible de réserver des tours artistiques dans plus de 20 villes, de Paris à Rome, de Shangai à Melbourne, en passant par New York, Londres ou Bruxelles. Et maintenant, elle lance Art Source, une plateforme où acheter de l’art contemporain en ligne.

Sa vocation est de faire connaître l’art israélien à un public de plus en plus large et donc, grâce à sa maîtrise des réseaux sociaux, de permettre aux artistes israéliens de s’exporter à l’internationale.

Le site est particulièrement soigné et esthétique. On peut naviguer soit en sélectionnant des artistes, soit des oeuvres. Parmi les artistes, et pour n’en citer que quelques uns :

Avec Michal Freedman, sa partenaire dans ce projet, elles partagent le même enthousiasme pour l’art israélien et elles ont à coeur de s’adresser à tous les publics et à inciter les jeunes à acheter de l’art. Elles proposent donc un large éventail de prix et notamment une série d’oeuvres à moins de 2000 dollars.

Il y aussi une carte-cadeau : Give the gift of Israeli Art. Quelle belle idée, offrir pour les fêtes, pour une bar-mitsvah ou pour un mariage, de l’art israélien !

C’est une plateforme de vente mais aussi une plateforme d’information qui comporte une section magasine avec des articles intéressants en anglais sur l’art contemporain israélien.

Art Source va donc devenir un site incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à l’art israélien contemporain.