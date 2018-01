« Car l’homme est comme l’arbre des champs » est une phrase de la Bible, plus précisément du Deutéronome, Dvarim, Paroles en hébreu. Le poète Nathan Zach est parti de cette phrase pour écrire un poème poignant sur la destinée de l’homme. Ce poème a été mis en musique par Shalom Hanoch et est devenu un classique de la chanson israélienne.

Car l’homme est comme l’arbre des champs :

Comme l’homme, l’arbre pousse également

Comme l’arbre, l’homme est émondé

Et moi je ne sais pas

Où j’ai été et où je serai

Comme l’arbre des champs.

Car l’homme est comme l’arbre des champs :

Comme l’arbre, il aspire aux cîmes

Comme l’homme, il flambe dans l’incendie

Et moi je ne sais pas

Où j’ai été et où je serai

Comme l’arbre des champs.

Car l’homme est comme l’arbre des champs :

Comme l’arbre, il est altéré

Comme l’homme il reste assoiffé

Et moi je ne sais pas

Où j’ai été et où je serai

Comme l’arbre des champs.

J’ai aimé et j’ai détesté

J’ai goûté à tout, un peu,

On m’a enterré dans un lopin de terre

Et j’ai dans la bouche un goût amer

Comme l’arbre des champs,

Comme l’arbre des champs.

Poème de Nathan Zach traduit par Francine Kaufmann

הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה

כי האדם עץ השדה

כמו האדם גם העץ צומח

כמו העץ האדם נגדע

ואני לא יודע

איפה הייתי ואיפה אהיה

כמו עץ השדהכי האדם עץ השדה

כמו העץ הוא שואף למעלה

כמו האדם הוא נשרף באש

ואני לא יודע

איפה הייתי ואיפה אהיה

כמו עץ השדה

אהבתי וגם שנאתי

טעמתי מזה ומזה

קברו אותי בחלקה של עפר

ומר לי, מר לי בפה

כמו עץ השדה

כי האדם עץ השדה

כמו העץ הוא צמא למים

כמו האדם הוא נשאר צמא

ואני לא יודע

איפה הייתי ואיפה אהיה

כמו עץ השדה

אהבתי וגם שנאתי

טעמתי מזה ומזה

קברו אותי בחלקה של עפר

ומר לי, מר לי בפה

כמו עץ השדה.

כמו עץ השדה.

כי האדם עץ השדה.

כי האדם עץ השדה.

עץ השדה.

La version de Nourit Galron :

La version de Shalom Hanoch

Le poème lu par son auteur le poète Nathan Zach