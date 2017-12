Vienne avant la nuit, rencontre avec Robert Bober à Tel Aviv

Rencontre avant Robert Bober, Auteur de Vienne avant la nuit publié aux Editions P.O.L 2017

Le jeudi 21 décembre à 19h30 à l’Institut français de Tel Aviv

Dans les premières années du siècle dernier, l’arrière-grand-père de Robert Bober, Wolf Leïb Fränkel, tenta d’émigrer aux Etats-Unis, en avant-garde de sa famille restée en Pologne. Refoulé à Ellis Island, il décida de s’installer en Autriche, à Vienne, où la vie était pour les Juifs plus facile qu’en Pologne, et il y fit venir sa femme et ses enfants. Wolf Leïb Fränkel est mort en 1929, avant que la nuit nazie ne tombe sur l’Europe. A l’époque, Vienne était une ville cosmopolite, ouverte, une capitale intellectuelle et artistique, effervescente. Dans Vienne avant la nuit, Robert Bober part à la recherche de son arrière-grand-père. Il remonte aux sources du nazisme en Autriche et signe un chef d’œuvre de délicatesse pour évoquer un terrible passé.

Robert Bober s’entretiendra avec Michèle Tauber, Maître de conférence en littérature hébraïque moderne et contemporaine à la Sorbonne Nouvelle-Paris 3.

Robert Bober est né à Berlin en 1931, sa famille a fui le nazisme et s’est réfugiée à Paris en 1933. Bober est par la suite devenu réalisateur : il est l’auteur de plus de cent films documentaires et a reçu en 1991 le Grand Prix de la Société Civile des Auteurs Multimédia pour l’ensemble de son œuvre. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages dont Récits d’Ellis Island, en coopération avec Georges Perec, Quoi de neuf sur la guerre ? Ou encore Berg et Beck.

Robert Bober est l’invité du Festival du film juif de Jérusalem pour présenter le film « Vienne avant la nuit » à partir duquel il a conçu le livre éponyme.