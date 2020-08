Donna Donna, une chanson qui vient du yiddish

Donna Donna est une chanson à l’origine écrite en yiddish pour une comédie musicale jouée à New York en 1940 et intitulée Esterke. Elle parle d’un veau que l’on va mener à l’abattoir qui se plaint de son triste sort. La chanson a été écrite par Aaron Zeitlin et Sholom Secunda qui a aussi composé Bei Mir Bist Du Shein.

Il n’existe pas d’enregistrement de la chanson originale en yiddish mais en 1962, elle est reprise par la chanteuse israélienne Nehama Hendel. Et plus tard sur un rythme plus rapide par Chava Alberstein

2. Nehama Haendel la traduit et la chante aussi en hébreu.

3. En 1950, les paroles de la chanson sont légèrement modifiées, notamment par le doublement des n et Dona Dona devient Donna Donna. C’est grâce à l’interprétation de Joan Baez en 1960 que la chanson va devenir populaire. En 1965, la chanson interprétée par Donovan aura aussi un grand succès.

4. En 1965, Claude François la reprend et change totalement les paroles, le petit veau se transforme en petit garçon :

Donna Donna Donna Donna

Tu regretteras le temps

Donna Donna Donna Donna

Où tu étais un enfant

5. Rika Zaraï lui donne un twist oriental dans une version de 2000 où les paroles sont de nouveau totalement changées.

Dona danse d’abord et de tout son corps

Elle voyage au bout de la nuit

Armée d’un violon, son cœur de chansons

Joue toujours cette mélodie