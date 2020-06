Atelier Croissants à Tel Aviv

Un atelier délicieux que Kef Israël recommande !

Pendant les quelques mois de confinement, nous avons tous découvert en nous un cuisinier/pâtissier qui n’avait jamais réellement osé s’exprimer avant. Si l’un des bons côtés de cette période a été de manger de bons plats, la routine a repris le dessus et nous restons un peu sur notre faim.

C’est pour cela qu’Ha’matrefa vous propose de continuer à développer vos talents lors d’un atelier sur l’une des spécialités françaises les plus appréciées : le croissant.

Le premier atelier aura lieu à Tel Aviv (Ibn Gvirol/Arlozorov) le vendredi 10 juillet.

Infos et réservations: 0525387565