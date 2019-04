Un livre de coloriage pour adultes dédié au yoga

Armonie Bensoussan est une jeune personne dynamique et enthousiaste très créative qui navigue entre la musique et les médias sociaux, Paris et Tel Aviv. Elle a créé avec Kim la marque TRAITS, 100% made in Tel Aviv pour dit-elle : « rendre hommage et remercier cette ville, unique, qui nous donne tant. » Je ne pouvais qu’être sensible à cette déclaration d’amour à Tel Aviv ! Basée sur les bienfaits de l’art-therapy, la marque a pour objectif de créer du lien, du lien réel, entre les gens. À l’heure de la sur-connexion, il est indispensable de préserver du temps déconnecté pour permettre à notre corps de se recentrer sur l’essentiel.

Armonie Bensoussan de Traits Design vient de produire son premier livre de coloriage pour adultes dédié au yoga.

Un outil ludique d’introspection. L’occasion de se créer un rendez-vous avec soi, un fameux « self-love moment ». Ce livre comporte 7 poses de yoga à colorier, chacune liée à un chakra qu’Armonie présente pour tenter de vous comprendre un peu mieux. On y trouve aussi quelques conseils sur les huiles essentielles, les pierres énergétiques et les mantras qui peuvent vous aider à rééquilibrer chaque chakra.

Armonie propose également des ateliers individuels de « coloring meditation » pour être plus « mindful » en utilisant les techniques de l’art therapy…

Une excellente idée de cadeau à se faire à soi-même et à ceux qu’on aime !

Plus de détails sur la page Facebook de TraitsDesign

On trouve aussi toute une série de cartes, de posters inspirée par Tel Aviv