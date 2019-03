Pour l’Eurovision, Tel Aviv en chansons

Elles s’appellent SketchSHE, ce sont des « influenceuses » australiennes très populaires et elles ont choisi de tourner leur 100e vidéo musicale en Israël, invitées par Vibe Israël, un site qui veut changer la façon dont le monde perçoit Israël, comme Kef Israël en fait !

Elles se sont filmées à Tel Aviv tout en chantant des tubes israéliens. On les voit danser et chanter avec Noa Kirel, Place HaBima et avec Nadav Guedj à la plage. Elle se sont déguisées en Omer Adam, boulevard Rothschild pour interpréter YaHabibi Tel Aviv. Sur un toit de Tel Aviv, elles ont joué à être Dana International et finalement elle se sont invitées sur scène pendant un concert d’Ivri Lider. Une vidéo avec un rythme incroyable. Quelle ambiance à Tel Aviv ! Vivement l’Eurovision !