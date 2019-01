Un délicieux reportage sur la mode en Israël en 1966

Voici un joli reportage réalisé en 1966 sur la semaine de la mode à Tel Aviv pour le journal de 13 heures de la télévision française, l’ORTF. L’occasion de voir le bord de mer de Tel Aviv, d’entendre les mannequins et le couturier parler en français, de comprendre que souvent les modèles ne sont pas que mannequins mais doivent avoir un autre métier pour subvenir à leurs besoins, d’apprendre que la mode israélienne se spécialise surtout dans le cuir et le daim et qu’elle se situe à la troisième place des exportations israéliennes après les agrumes et le diamant !

Il me semble que le film a été tourné à l’hôtel Hilton inauguré en 1965.



Une mannequin d’Israël en 1966 :