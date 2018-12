Georges Gutelman, l’homme grâce à qui 8000 Juifs éthiopiens sont arrivés en Israël

Opération Georges est le portrait d’un homme grâce à qui l’Opération Moïse qui a permis le transfert clandestin de plus de 8000 Juifs éthiopiens du Soudan vers Israël en 1984, a pu avoir lieu. Il s’agit de Georges Gutelman, un homme d’affaires belge. C’est un pan de l’histoire d’Israël et du peuple juif qui nous est raconté et le portrait d’un sioniste convaincu. Ephraïm Halévy, ancien chef du Mossad et Aline Gutelman raconte car Georges Gutelman a perdu la mémoire. Ce reportage qui montre un homme qui a tant fait si vulnérable aujourd’hui m’a profondément touché. Histoire et mémoire s’y mêlent et surtout humanité et générosité.

C’est la chaîne israélienne Caan 11 כאן qui a réalisé ce reportage, diffusé cet été :

Charles et Aline Gutelman continuent leur action généreuse. C’est la 5e année qu’ils organisent un gala au profit des survivants de la Shoah en détresse :

Photo par Daniel Gutelman