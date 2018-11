Célébrer l’innovation israélienne !

Je partage ici une série d’articles passionnants sur l’innovation israélienne – technologie, tourisme, culture, éducation – dont 130 000 copies ont été insérées le jour du 70e anniversaire de l’Etat d’Israël le 14 mai 2018 dans deux journaux belges, La Libre Belgique et La Dernière Heure. Une version anglaise a été distribuée à 3 500 décideurs en rapport avec l’Union européenne.

Un entretien avec Michael Oren, Ministre de la Diplomatie publique, un autre avec Dan Catarivas. On y parle, entre autres, de gaz naturel, de diamant, d’high-tech, de culture, de cinéma et d’art, de médecine et de cannabis médical.

Je remercie Charlotte Gutman qui n’a pas ménagé son temps et son énergie pour mener ce projet à bien et qui m’a donné l’autorisation de le partager avec vous.

La version anglaise :

Pour obtenir des brochures, contacter : magazines70israel@ gmail.com