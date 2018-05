Cinq interprétations de la chanson Eretz Zavat Halav ou Dvash

Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel

« Le pays où coulent le lait et le miel », Eretz Zavat Halav ou Dvash, ארץ זבת חלב ודבש est une expression qui revient plusieurs fois dans la Torah avec exactement 21 occurrences.

Ces cinq mots (en hébreu) constituent les seules paroles de ce chant, un classique de la chanson hébraïque, qui se répètent et se répètent encore et encore comme un mantra ou une incantation.

La musique a été écrite par Eliahou Gamliel et date de 1952.

En voici CINQ interprétations :

Une interprétation de 1956 par Hillel et Aviva (je dois avouer que c’est la première fois que j’en entends parler.)

2. L’ interprétation de la célèbre Yaffa Yarkoni en 1960

3. Une interprétation magnifique de Nina Simone enregistrée à New York en 1962

4. Les Chanteurs du Maccabi en 1962

5. Rika Zaraï en France en 1970

L’illustration est un timbre émis par Israël en 2009