La Mimouna est une fête que j’apprécie énormément. C’est une fête lumineuse et optimiste.

La Mimouna est une coutume suivie par les Juifs du Maroc et ceux de l’ouest de l’Algérie.

Ses origines ne sont pas très claires:

La Mimouna viendrait du mot Emouna, croyance en hébreu, croyance en la venue du Messie.

La Mimouna viendrait du mot Mimoun, chance en arabe.

La Mimouna viendrait du rav Mimoun, le père de Maimonide, le rav Mimoun qui serait décédé ce jour-là et comme ce n’était pas la coutume de se rendre sur la tombe des Saints le mois de Nissan, ce jour serait dédié à son souvenir.

Le soir de la fête, chez nous, on met sur la table de la farine dans laquelle on a planté sept gousses de fèves, du beurre, du « petit lait », du levain, des confitures, une assiette avec des pièces anciennes. Des épis de blé.

On mange du couscous au beurre, roulé à la main par ma maman, et avant par ma grand-mère, et sans doute par mon arrière-grand-mère. Chez les Marocains, pas de couscous mais des moufletas, de délicieuses crêpes.

En Israël, cette coutume est presque devenue une fête nationale.

« תרבחו ותסעדו », Que la Réussite soit avec vous!

En souvenir de mes parents Jeannine et Alfred Samoul. Que leur mémoire soit source de bénédiction.