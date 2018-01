Des chapeaux à la mode Tou Bichevat

Une surprenante collection de chapeaux pour Tou Bichevat !

Le styliste israélien Maor Zabar lance une collection de chapeaux colorés et très originaux. Ce sont des pièces uniques faites à la main et sont décorés de fruits.

Maor Zabar s’est fait un nom dans les costumes de théâtre et de danse et s’impose dans les chapeaux. Il associe l’extravagance à la beauté. Pour rester dans l’ambiance Tou Bichevat, nouvel an des arbres, il a aussi une collection « Plantes carnivores ». Zabar a étudié à l’école de stylisme Shenkar où il enseigne à son tour depuis 13 ans.

Qu’en pensez-vous ?

Les prix vont de 100 à 800 dollars

Maor Zabar

Ben Dossa 19, Shouk HaPishpishim, Tel Aviv

Pour plus d’informations : 00 972 54-2552875

Photos Jude Moskowitz