HaMizgaga, un musée du verre à Nahsholim

Le musée Hamizgaga est situé dans le bâtiment construit en 1891 pour abriter une fabrique de bouteilles destinées au vin produit à Rishon L’Zion et à Zichron Yaakov par le Baron de Rothschild. Il se trouve au coeur du kibboutz Nahsholim dans la région Hof HaCarmel. Le musée mêle histoire du Yichouv, archéologie et art.

Le directeur de l’usine était Méïr Dizengoff qui deviendra par la suite le premier maire de Tel Aviv. C’est là que sa femme Zina Dizengoff, enceinte, contacta la malaria. La fabrique qui portait le nom de Verrerie palestinienne ne réussit pas à produire des bouteilles de qualité. Elle fut très rapidement fermée et resta abandonnée pendant plus de 80 ans.

En 1980, les membres du kibbutz Nahsholim restaurèrent l’ancien bâtiment. Dans un premier temps, la grande bâtisse servit de base et d’entrepôt aux archéologues et aux plongeurs venus fouiller le site voisin de Tel Dor. A la fin de la campagne de fouilles, on y exposa les trésors découverts aux environs.

Après une tempête, des mousquets, des canons, des épées et d’autres armes s’échouèrent sur la plage et constitue un témoignage poignant de la nuit du 21 mai 1799, la nuit où l’armée de Bonaparte fut battue à Acco, à Saint Jean d’Acre alors qu’elle se retirait vers Jaffa. Une des pièces du musée raconte cette histoire-là.

La pièce qui m’a le plus intéressée est celle dédiée à la couleur thelet issue du coquillage murex, un bleu animal remplacé plus tard par l’indigo un bleu végétal, avec laquelle on teignait l’une des franges du talith, le châle de prière.

Des expositions temporaires sont organisées autour du travail et de l’art du verre.

Je garde aussi le souvenir d’une très jolie mosaïque de l’époque hellénistique avec ses tesselles de verre, son masque de théâtre, ses couronnes de fleurs et ses grenades.

Site du Musée Ha Mizgaga

Heures d’ouverture :

Dimanche au jeudi : 9:00 – 14:00

Vendredi : 9:00 – 13:00

Samedi : ouvert pour les groupes d’au moins 20 personnes sur rendez-vous

Tel.:​ 04-6390950 Fax: ​04-6292707

Kibbutz Nahsholim

3081500 D.N. Hof Hacarmel