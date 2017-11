Oh la la 2017, le festival des comédies françaises en Israël

“Oh la la 2017” Du 16 novembre au 5 décembre 2017

Pour la troisième année consécutive, la société Eden Cinéma, en partenariat avec l’Ambassade de France, l’Institut français d’Israël et Unifrance Films, propose le Festival des comédies françaises en Israël “Oh la la”. Ce festival, qui se déroulera du 16 novembre au 5 décembre 2017, sera l’occasion de découvrir ou re-découvrir la richesse, la diversité et la créativité du cinéma français dans le domaine de la comédie.

Une sélection de 18 films français – dont 14 comédies récemment sorties dans les salles en France – sera projetée dans les cinémathèques de Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, Sderot, Roch Pina, ainsi qu’au Centre Culturel de la municipalité de Savion, au Globus Max d’Ashdod, au Centre Culturel Beit Yad Lebanim de Raanana, au Cinema Kochav Ramat Asharon, au Cinema City Glilot et au Cinema City Netanya.

Invités d’honneur, les réalisateurs Eric Tolédano et Olivier Nakache, ainsi que leur producteur Nicolas Duval Adassovsky, ouvriront le festival avec Le sens de la fête dans lequel on retrouve le comédien Jean-Pierre Bacri. A noter la musique du film est de l’Israélien Avishaï Cohen.

Parmi les films de la sélection, on retrouve le thème de la famille dans C’est quoi cette famille de Gabriel Julien-Laferrière, Le petit Spirou de Nicolas Bary ou Encore heureux de Benoît Graffin.

Dans l’air du temps, des sujets qui ont fait l’actualité ces dernières années – la maternité, l’adoption et la filiation – sont au cœur de Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste ou de Comme les autres de Vincent Garenq.

Dans Cherchez la femme, le réalisateur Sou Abadi parvient à aborder avec humour le thème difficile de la radicalisation.

Le film de « potes » avec Five d’Igor Gotesman, et son pendant féminin, la jeune femme en quête d’amour, incarnée par la pétillante Alexandra Lamy dans L’embarras du choix, font partie des films à découvrir grâce au festival.

A ne pas manquer également, le très beau premier film de Nicolas Bedos, Monsieur et Madame Adelmanqui retrace 50 ans de la vie d’un couple, traversant les époques et l’actualité, une vie rythmée par les trahisons, les mensonges et malgré tout empreinte d’un amour indéfectible.

Pour clôturer le festival, la comédie Marie-Francine, réalisée par Valérie Lemercier et dans lequel elle joue le rôle principal, revisite au féminin le thème de « Tanguy » avec une « Marie-Francine », sans emploi et célibataire, obligée de retourner vivre chez ses parents, à 50 ans !

Quatre films classiques, sont à revoir dans le cadre du Festival : Le grand blond avec une chaussure noire d’Yves Robert (1972) rend hommage à la sublime actrice française Mireille Darc, disparue récemment, Zazie dans le métro de Louis Malle (1960), Le corniaud de Gérard Oury (1965), avec Bourvil et Louis de Funès, et Boudu sauvé des eaux de Jean Renoir (1932).

Films en français, sous-titres en hébreu et/ou en anglais

Le festival Oh la la 2017, organisé par la société Eden Cinéma, en partenariat avec l’Institut français d’Israël et Unifrance Films, a obtenu le concours de la Mairie de Tel-Aviv-Yafo (Mofaim) et du service culturel du Ministère israélien des affaires étrangères, ainsi que le soutien du Club Med, Air France, Peugeot, banque Discount, SEYMAN, les vins Binyamina, L’Occitane, TV5MONDE et des sociétés de distribution de films en Israël Lev Cinéma, Nachshon Films, New Cinema et Forum Film.