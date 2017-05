Ce poème de Serge Pey a été publié dans le n°13 de la revue Continuum, DADA LE FRUIT PERMIS ou Comment nait le (non-)sens.

Serge Pey

DADA : INSURRECTION CUT-UP

Partition sonore

(Extraits)

BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN

la poésie est verticale et invisible

elle commence

par des virus incontrôlés

nous attachons

des ceintures de sécurité

aux moustiques et aux mouches

nous sommes des fakirs

et des ouvre-boîtes de poésie

BATACLAN

je tue un papillon à coups

de barre de fer

puis un moustique

puis une araignée

puis tout un zoo de libellules

le cadavre de dieu

capte le mouvement des mouches

dans le poème du ocnar ou du conar

ils ont tué dieu dans une rafale de kalachnikov

mais il était déjà mort

je m’acharne sur un singe à l’envers

j’écartèle un poisson

j’ouvre des boîtes

de conserve de sardines

devant des grenades offensives lancées par la poésie

BATACLAN

les araignées toussent

les serpents se savonnent

les charognes se saoulent

à l’after-shave

des australiens islamistes

traient les kangourous

pour faire des yaourts !

j’aime les poèmes de théologie négative d’angélus silesius

oui :

partout les roses sont sans pourquoi !

soyons des poètes chérubiniques !

BATACLAN

hitler envoie des anges nazis

en porcelaine

devant la maternelle

de ozar hatorah

la mort fait encore mourir

des enfants juifs

sur les trottoirs de toulouse

dieu est donné

au zéntih

dans le fascisme du rire

puis jette des cristaux de zyklon b

dieu rase les cheveux

des poupées

BATACLAN

les demoiselles d’avignon

se défigurent avec des bouteilles

cassées de caca-cola

les intermittents vont interdire

la fête intermittente

car elle n’est plus la fête

tout spectacle fait vomir

surtout celui des poètes !

les néodadas ont fait un attentat

au cabaret voltaire

puis sont repartis uniquement

avec les chaises et les sucres du cabaret

BATACLAN

le poète aujourd’hui

est un correspondant de guerre

la poésie est un article de journal

abandonné sur un mort

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

BATACLAN DADA BATACLAN

Serge Pey

Poète, plasticien, romancier, philosophe du poème, Serge Pey est un des représentants du mouvement français d’avant-garde del’art-action. Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages. Parmi ses dernières parutions : « Lèpres à un jeune poète » (Délit édition) sur le mouvement de la performance et de la poésie action, Dialectique de la Tour de Pise/ et Chants électro-néolithiques pour Chiara Mulas, La sardane d’Argeles (Dernier Télégramme), Les poupées de Rivesaltes (Quiero), Traité à l’usage des chemins et des bâtons (Le bois d’Orion) L’Agenda rouge (Al Dante), La boite au lettre du cimetière (Zulma), Manifeste magdalénien, critique du temps (Dernier télégramme) De nombreux disques sonores accompagnent son œuvre écrite.