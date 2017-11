Kiki: Houmous, Shakshouka et soupes au coin de Dizengoff et de Jean Jaurès

C’est devenu notre cantine. Sur Dizengoff, à deux pas du Palais des Thés, un endroit très simple où l’on sert les basiques israéliens. Soupes, houmous, shakshouka à des prix très honnêtes.

Le houmous est particulièrement onctueux assaisonné d’une excellente huile d’olive et les pitot qui l’accompagnent sont servies chaudes. La shakshouka est servi avec une délicieuse mini-hallah. Les soupes sont roboratives et gardées au chaud au bain-marie dans des marmites rutilantes. On a testé pour vous la harira, une soupe traditionnelle du Maghreb, la soupe à la patate douce, la soupe de pois cassés et elles étaient vraiment très bonnes.

Le service est attentionné et rapide. J’ai beaucoup aimé la dissonance entre la simplicité des mets servis et le mini Ipad sur lequel les commandes sont prises.

Le restaurant est casher.

Attention, pour le moment, le menu existe seulement en hébreu

KIKI

147 Dizengoff

Tel Aviv

Ouvert de 9h à minuit, le vendredi de 9h à 15 heures. Fermé le samedi.