A quoi ressemblait Lord Balfour?

Toujours grâce à Yaakov Gross, je vous livre ces images rares de la visite de Lord Balfour en 1925 en Palestine. La Déclaration Balfour de 1917 est l’une des grandes dates de l’histoire d’Israël.

Voici le texte de la Déclaration:

Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays.

Lord Balfour est accueilli en 1925 à Balfouria, un mochav qui porte son nom, à Petach Tiqva, à Mikve Israël et à Tel Aviv, avec tous les honneurs et comme vous allez le constater, c’est vraiment un grand homme!