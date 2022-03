Deux Ukrainiennes, petites-filles d’une Juste parmi les Nations, accueillies en Israël

Sharon Bass, la petite-fille d’une survivante de la Shoah, accueille chez elle, en Israël, deux réfugiées ukrainiennes. Il s’agit de Lassia Orshoko et d’Elona Tchugai, les deux petites-filles de Maria Boltchik, une Ukrainienne, Juste parmi les Nations. Les deux petites-filles de Maria Boltchik ont réussi à quitter l’Ukraine grâce à Sharon Bass, la petite-fille de Fania Bass, une jeune fille juive que la famille de leur grand-mère avait caché pendant la Shoah. Maria Boltchik a été reconnue avec ses parents et sa soeur Juste parmi les Nations en 1995. La petite-fille de Fania Bass ressent qu’elle participe à une sorte de « justice historique ».

Lassia Orshoko (36 ans) et Elona Tchugai (47 ans), les deux ukrainiennes, remercient Israël de les accueillir. Elles ajoutent : « Nous avons fait le bien et maintenant, on nous fait du bien. »

Sharon Bass raconte : « Nous avons essayé d’imaginer notre grand-mère à cette époque. Les risques encourus par cette famille pour la sauver étaient énormes. Ce que nous faisons n’est rien par rapport à ceux que nous leur devons. »

Source Ynet en hébreu