Yoyoi Kusama, une rétrospective au Musée de Tel Aviv

Pour la première fois en Israël, une rétrospective de travail de l’artiste japonaise Yayoi Kusama au Musée de Tel Aviv ! Une exposition optimiste à ne pas rater ! Une expérience qui touche tous les sens !



Tania Coen-Uzzielli, directrice du Tel Aviv Museum of Art : Nous sommes fiers d’accueillir cette vaste rétrospective du travail de Yayoi Kusama. Particulièrement maintenant, dans la période post Covid-19 avec toutes ses difficultés, le public a soif d’expériences passionnantes de qualité. La présentation de cette exposition monumentale en Israël, en collaboration avec d’autres musées à travers le monde, permettra au public israélien de profiter d’un événement culturel international unique. La toute première rétrospective en Israël de cet artiste japonais de renom continuera à asseoir la réputation du musée d’art

de Tel Aviv comme l’un des lieux d’art les plus importants au monde.

Yayoi Kusama

Yayoi Kusama (née en 1929, Matsumoto, Japan) est une artiste, célébrée par des millions d’admirateurs à travers le monde. Elle est surtout connue pour les variations innombrables de son motif de citrouille et ses Infinity Rooms . Son œuvre comprend une gamme étonnante de peintures, de sculptures, d’œuvres sur papier, d’installations, de films, de performances, de mode, de poésie et de prose. La rétrospective au Musée de Tel Aviv rassemble des œuvres produites sur une période de quatre-vingts ans et retrace le parcours de Yayoi Kusama au Japon, aux États-Unis et en Europe, de ses premières peintures et sculptures à ses installations hypnotisantes.

L’infini et l’effacement de soi sont les principaux thèmes de l’œuvre de Kusama. Des motifs obsédants de points et de

filets se répètent à l’infini, et les miroirs créent des espaces vertigineux.

Il s’agit de l’une des expositions les plus importantes jamais présentées au Musée de Tel Aviv qui s’étend sur près de 3 000 mètres carrés dans six espaces répartis dans les deux bâtiments du musée : 200 œuvres, dont quatre Infinity Mirror Rooms et aussi des œuvres exposées pour la première fois.

Kusama a grandi à Matsumoto au Japon. En 1948, à l’âge de dix-neuf ans, elle étudie le nihonga, un style de peinture japonaise traditionnel, à l’école municipale d’art et d’artisanat de Kyoto. Elle s’est ensuite formée au style yōga – de la peinture japonaise de style occidental, associée à la modernisation rapide du Japon. Elle déménage aux États-Unis à la fin des années 1950. Dans les années 1960, sa réputation grandit.

L’exposition au musée d’art de Tel Aviv est une rétrospective chronologique. Elle commence dans le bâtiment principal, avec les premières œuvres de Kusama, dont deux dessins d’enfant. Il est essentiel de voir ses premières oeuvres pour la comprendre. Puis viennent les œuvres innovantes produites après avoir déménagé à New York : peintures Infinity Net (1958) ; pièces d’accumulation tridimensionnelles ; et ses première et deuxième Infinity Rooms –Phalli’s Field (1965) et Infinity Mirrored Room – Love Forever (1966/94).

La section historique présente en outre les expositions de Kusama en Europe dans les années 1960, ses performances

et ses films, ainsi que son retour à la peinture dans les années 1970 et 1980, et son développement du motif de la citrouille – y compris la salle Infinity 2015, Les esprits des citrouilles descendu aux cieux.

En traversant le pont entre le bâtiment historique du musée et le bâtiment Amir, on retrouve la production actuelle de Kusama, avec deux nouvelles installations développées spécialement pour cette exposition : une salle des miroirs de l’infini, La lumière éternellement infinie de l’univers illuminant la quête de la vérité, et une nouvelle installation in situ, A Bouquet of Love I Saw in the Universe.

De plus, une galerie entière est consacrée à une série de peintures en cours sur laquelle Kusama travaille depuis 2009, dont sept peintures peintes l’année dernière, qui offrent un aperçu de sa phase créative actuelle. Rappelons que Yoyoi Kusama est âgée de 91 ans !

Curatrices : Stephanie Rosenthal et Suzanne Landau

Curatrice adjoint: Shahar Molcho ; Assistante : Naama Bar-Or

L’exposition est organisée en collaboration avec le Studio Kusama à Tokyo et le Gropius Bau à Berlin,

L’achat des billets se fait seulement en ligne. Pour achetez vos billets, cliquez ici

Les premiers billets disponibles sont pour janvier 2022 !

Durée de l’exposition : 15/11/21​-​23/4/22