Au fil d’Ariane, des livres d’occasion en français à Jérusalem

Des livres d’occasion en français, c’est ce que propose Au Fil d’Ariane, la bouquinerie française de Jérusalem. Une initiative plus que bienvenue du journaliste Michaël Blum qui met ses pas dans ceux de sa mère Ariane Magnichever longtemps libraire à Paris.

La bouquinerie est magnifiquement située au centre de Jérusalem entre le musée Anna Ticho et la rue Yaffo et quelle chance, juste devant un parking. Elle se trouve dans les locaux de Qualita . Michaël Blum espère pouvoir ouvrir proochainement un lieu de ce genre à Tel Aviv.

Plus de 4 000 titres : romans, essais, Histoire, beaucoup de livres sur le judaïsme et Israël, une très belle collections de polars… (prix entre 10 et 40 shekels)

Ainsi, grâce à ce lieu, les Francophones peuvent avoir accès à des livres d’occasion en français à des prix accessibles. Et vous pouvez aussi y apporter vos livres. Car quoi faire avec les surplus de livres en français est un vrai casse-tête. Avant de connaître Au fil d’Ariane, je cherchais désespérément à qui donner mes livres en français. En effet, le manque de place sur les étagères de ma bibliothèque me pousse à me débarrasser des livres que je n’ai pas aimé suffisamment pour les relire. Malheureusement, aucun espoir de les voir lus par mes enfants qui soit ne lisent pas de littérature, soit ne lisent pas en français. Les bouquinistes de Tel Aviv n’étant pas intéressés par ces livres, il m’est arrivé d’en laisser comme le Petit Poucet sur les rebord des jardinets de Tel Aviv en espérant faire le bonheur d’un marcheur francophone qui passerait pas là et le récupèrerait tut en redoutant que les livres se retrouvent à la poubelle.

Quel bonheur de pouvoir confier à Michaël Blum et Au fil d’Ariane mes livres !

Au Fil d’Ariane organise aussi des rencontres littéraires. Pour en savoir plus, suivez la page Facebook d’Au fil d’Ariane

Tel : 052-3836935