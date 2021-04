81e Congrès des Psychanalystes de langue française

La Société Psychanalytique de Paris (SPP)

La Société Psychanalytique d’Israël (SPIs)

avec la participation des Sociétés Psychanalytiques composantes du CPLF : Belge, Brésiliennes : Brasilia (SPBsb), Porto Alegre (SPPA), Rio de Janeiro (SBPRJ) et São Paulo (SBPSP), Britannique, Canadienne, Espagnole, Hellénique, Italienne, Portugaise, Roumaine, Suisse, SPRF

des Associations Psychanalytiques : Allemande, de France, d’Istanbul, Italienne, Libanaise, de Madrid et Psike Istanbul

et le concours de l’Association Psychanalytique Argentine (APA), le Groupe d’Etudes du Portugal (NPP)

annoncent le 81e CPLF

Espace psychique, lieux, inscriptions

Les rapports seront présentés par

Eva WEIL (S.P.P.)

Lieux du traumatique, le génocide : Le nouage collectif-individuel

Viviane CHETRIT-VATINE et Michel GRANEK (S.P.Is)

Espace psychique, lieu analytique, makom

Jeudi 13 – Vendredi 14 – Samedi 15 mai 2021

VISIOCONFERENCE avec REPLAY

Traduction simultanée : français-hébreu-anglais-portugais

INSCRIPTION ET PAIEMENT EN LIGNE

BULLETIN D’INSCRIPTION MODE D’EMPLOI D’INSCRIPTION AU CONGRÈS PROGRAMME SCIENTIFIQUE

— VERSAO EM PORTUGUES —

MODALIDADES DE INSCRIçÃO AO CONGRESSO PROGRAMA CIENTÍFICO

— ENGLISH VERSION —

NOTE SCIENTIFIC PROGRAM REGISTRATION

EVA WEIL – ARGUMENT V.Chetrit – M.Granek – ARGUMENT

PROGRAMME

JEUDI 13 MAI (matin)

9 h 00 Ouverture du Congrès

Allocutions des Présidents :

– de la Société Psychanalytique de Paris, Clarisse Baruch

– de la Société Psychanalytique d’Israël, Yehudith Triest

– de l’Association Psychanalytique Internationale, Virginia Ungar

Annonce de Vassilis Kapsambelis, Directeur de la Rfp,

Annonces de Bernard Chervet et Marilia Aisenstein, Secrétaires scientifiques

9 h 30 Exposé d’Eva Weil dans le prolongement de son rapport

10 h 10 Discussion du rapport par Alice Buras (IPCTA, Rehovot)

10 h 30 Discussion avec l’auditoire

11 h 30 Pause

11 h 45 Daniel Zajfman, Directeur de l’Institut Weizmann

Discussion avec l’auditoire

12 h 45 Fin de la séance scientifique

JEUDI 13 MAI (après-midi)

14 h 00 Exposé de Viviane Chetrit-Vatine et Michel Granek dans le prolongement de leur rapport

14 h 40 Discussion du rapport par Claude Smadja (SPP, Paris)

15 h 00 Discussion avec l’auditoire

16 h 00 Pause

16 h 15 Daniel Epstein, Docteur en philosophie, écrivain

Discussion avec l’auditoire

17 h 00 Forum animé par Yolanda Gampel, psychanalyste SPIs, Professeure de psychologie clinique

18 h 00 Fin de la séance scientifique

VENDREDI 14 MAI (matin)

9 h 00 Influences des traumatismes de l’Histoire sur la recherche en psychanalyse

Maxime Benhamou (IPCTA, Herzeliya), Rachel Rosenblum (SPP, Paris)

Discussion avec l’auditoire

10 h 00 Avraham B. Yehoshua, Romancier, Professeur de Littérature comparée

Discussion avec l’auditoire

10 h 45 Pause

11 h 00 Le travail du traumatique, effacement, inscription

Ayça Gurdal Kuey (AP, Istanbul), Gilbert Diatkine (SPP, Paris)

Discussion avec l’auditoire

12 h 00 Fin de la séance scientifique

.

VENDREDI 14 MAI (après-midi)

14 h 00 Visage et voix dans les traitements psychanalytiques avec l’enfant

Martin Gauthier (SCP, Montréal), Isabel Fonseca Wintsch (SSPsa, Genève)

Discussion avec l’auditoire

15 h 00 Amos Gitaï, Cinéaste réalisateur

Discussion avec l’auditoire

15 h 45 Pause

16 h 00 Clinique des transmissions entre les générations

Evelyne Chauvet (SPP, Paris), Gisèle Vered (IPCTA, Tel Aviv)

Discussion avec l’auditoire

17 h 00 Forum animé par Julia Kristeva, philosophe, psychanalyste SPP, écrivaine

18 h 00 Fin de la séance scientifique

SAMEDI 15 MAI (matin)

9 h 30 Les topiques éclatées

Olivier Bonard (SSPsa, Lausanne), Françoise Coblence (SPP, Paris)

Discussion avec l’auditoire

10 h 30 Christina von Braun, Professeur de sciences culturelles, cinéaste

Discussion avec l’auditoire

11 h 15 Pause

11 h 30 Deuil et mémoire

Nicole Minazio (SBP, Bruxelles), Michel Gad Wolkowicz (APF, Paris)

Discussion avec l’auditoire

12 h 30 Fin de la séance scientifique

SAMEDI 15 MAI (après-midi)

14 h 30 Elie Barnavi, Historien

Conseiller scientifique auprès du Musée de l’Europe

Discussion avec l’auditoire

15 h 45 Réflexions conclusives des rapporteurs Eva Weil, Viviane Chetrit-Vatine et Michel Granek

16 h 45 Pause

17 h 00 Allocutions des Présidents

Clarisse Baruch (SPP), Yehudit Trieste (SPIs), Virginia Ungar (IPA)

Annonces :

Vassilis Kapsambelis, Directeur de la Rfp

Présentation du 82ème CPLF Paris 2022

Secrétaires scientifiques Bernard Chervet et Marilia Aisenstein

17 h 30 Clôture du 81ème CPLF