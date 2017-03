Le sushi bar Moon, à Tel Aviv

Moon, le sushi bar de la rue Bograshov a été le premier restaurant de Tel Aviv à proposer une carte de thés, du Palais des Thés et c’est ainsi que j’ai fait la connaissance de Céline et Marco. Ces deux olim hadashim de France ont ouvert en 2000 le premier restaurant japonais de Tel Aviv à proposer des sushis présentés sur le tapis roulant d’un bar tournant. 17 ans pour un restaurant à Tel Aviv, c’est en-soi un exploit, dans cette ville où les restaurants n’arrêtent jamais d’ouvrir…et de fermer. Le bouche à oreille a bien marché et ils ont ouvert un deuxième restaurant, le Moon Delight, tout près, rue Pinsker.

Dernièrement, le restaurant s’est refait une beauté et le bar tournant des débuts a disparu au profit de deux bars sur deux niveaux différents et de plus de tables autour des bars. J’aime beaucoup l’ambiance et les sushi de Moon.

Leur carte est riche et très attrayante avec de belles photos des plats proposés et elle change régulièrement. Leur produit-phare, le sushi-Napoléon, un sushi de saumon à l’avocat, à la patate douce et au fromage fondu (petite digression : Napoléon est le nom que l’on donne en Israël au mille-feuilles.) Le Moon ne manque pas d’humour, il propose aussi un sushi-fricassé au thon dédié aux Tunisiens !

Malheureusement, le 13 août 2015, Marco nous a quittés prématurément. Céline continue l’aventure toute seule avec beaucoup de détermination et d’amour, mais sans oublier. Sur le revers de la carte, il y a une déclaration : Tu nous manques et je t’aime… Marco

Moon-Sushi, Bograshov 58, Tel Aviv

Moon Delight, Pinsker 30, Tel Aviv

Il est possible de commander à domicile on-line , le Moon fait des livraisons dans tout Tel Aviv.

Le restaurant n’est pas casher et est ouvert le samedi.