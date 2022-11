Votre aide pour que l’album de chansons israéliennes de David Shaul voit le jour

Je me permets de relayer ici l’appel à un financement participatif pour que le prochain album de David Shaul puisse voir le jour. David est chanteur, acteur israélien, et le père de ma merveilleuse petite-fille.

Bonjour à tous, je m’appelle David Shaul.

J’ai 33 ans. Je vis à Tel-Aviv et je suis originaire de Rishon Le’Zion. Je suis un acteur, chanteur, auteur-compositeur. Vous me connaissez peut-être de ma participation dans des séries télé israéliennes (« HaArmon », « Schuna », « Ze Lo Hagil ») ou peut-être m’avez-vous vu dans un film comme Sauver Shuli (Shuli, oui c’est moi ;)) ou peut-être dans une pièce de théâtre (« Romeo and Ima », « Pikuach Nefesh », toutes les deux au Cameri) et peut-être même avez-vous écouté les deux albums que j’ai sortis ces dernières années. Au cours des dix dernières années, j’ai joué dans plus de 30 séries télévisées et films, plus de 12 pièces de théâtre et j’ai sorti deux albums de musique, pour lesquels j’ai écrit et composé toutes les chansons.

Mais cette fois j’ai besoin de vous

J’ai besoin de vous parce que je rêve de sortir un album avec des chansons que j’ai écrites cette année, une année qui a changé ma vie. Ma chère sœur Liron est décédée le 23 novembre dernier. Elle n’avait que 35 ans. A partir de ce moment ma vie a basculé. Liron était le commandant d’une unité des Forces de défense israéliennes dédiée aux soins émotionnels des soldats blessés et de leurs familles et de l’accompagnement des familles endeuillées.

Liron, la mère de deux petites filles incroyables, une amie pour tant de gens, un leader et un esprit généreux. Et surtout, c’était ma sœur. Suite à sa perte, je me suis enfermé dans une pièce pendant un mois entier. J’ai écrit. Je ne pouvais pas m’arrêter d’écrire. J’ai écrit un album avec des chansons sur la transformation, la douleur, la perte mais aussi des chansons d’amour, de joie et d’optimisme.

J’ai donc approché Tamir Muskat, qui est, pour moi, le plus grand producteur de musique israélien en activité aujourd’hui. Il a produit des albums pour Asaf Avidan, le Balkan Beat Box, Eviatar Banai, Shalom Hanoch et Hava Alberstein. Il a écouté des chansons et a accepté de produire mon album qui sera intitulé Angel Bird, « ״ציפור מלך « Angel Bird », « Oiseau-lyre » et sur la pochette, un dessin du tatouage de l’oiseau que Liron avait sur son épaule, que mon frère Aviv a dessiné.

Pourquoi ai-je besoin de votre soutien ?

Je suis un créateur indépendant, sortant un album de manière indépendante. Il s’agit d’une entreprise très coûteuse qui nécessite beaucoup de fonds et un budget important. J’ai moi-même déjà financé la moitié du projet – et je vous confie le reste. Mes partenaires pour ce voyage. Pourquoi est-ce que je fais cela ? Pour donner de la lumière. Pour tous ceux qui ont connu Liron, pour moi, ma famille, Liron, ses filles, son mari, ma femme. Et maintenant – aussi pour ma fille, qui est née cette année dans une proximité inimaginable avec la mort de ma sœur, et qui a fait de moi un père. De plus, elle m’a appris que la vie et la mort vont de pair. Il y a aussi une chanson sur elle dans l’album car comment pourrait-il ne pas y en avoir une.

Je crois que la musique est la clé de la porte vers nous-mêmes, et je voudrais que cet album soit pour vous un réconfort. La perte est une expérience tellement personnelle et en même temps tellement universelle.

Sans vous cet album ne pourra pas voir le jour.

Où en sommes-nous ? Nous avons enregistré cinq chansons, et il en reste cinq à faire. Il faut couvrir lesdépenses liées aux musiciens, aux studios d’enregistrement, au mixage, à la promotion sur les médias sociaux, aux relations publiques, aux clips, à la conception graphique. L’album devrait sortir plus tard cette année. Et un single sortira bientôt.

Merci d’avance pour votre aide.

David Shaul

Le site où participer est en hébreu et en anglais : https://headstart.co.il/project/69315

Ecouter l’une des chansons de l’album précédent de David Shaul.

