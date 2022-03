Un bain thérapeutique inoubliable pour les nouveaux-nés

Magali a offert comme cadeau de naissance à ma belle-fille et à mon fils un bain thérapeutique pour bébé. C’est Emilie qui vient à domicile et qui utilise la technique développée par sa mère Sonia Krief Rochel en France à l’Ecole du Bien-naître.

Il est conseillé de donner ce bain quelques jours après la naissance.

J’ai assisté à ce bain et je dois dire sans exagération que cela a été l’un des plus beaux moments de ma vie. Cela a été une sorte de communion avec l’essence de la vie-même. Voir ce petit-être se détendre et se laisser aller à ce point a été merveilleux. Tant de douceur, tant d’amour. Un moment hors du temps au parfum de paradis.

Si vous cherchez un cadeau de naissance avec du sens, contacter Emilie ! Une expérience rare pour le bébé et ses parents !

Emilie Gottlieb Rochel pratique ce bain thérapeutique, « Thalasso Bain Bébé » en Israël. Elle est aussi doula (accompagnante à la naissance). Elle donne des massages aux femmes enceintes ainsi que des conseils à l’allaitement.

Retrouvez plus d’informations sur le compte Instagram d’Emilie