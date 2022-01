Besame mucho : 5 interprétations en hébreu

Besame mucho est une chanson que j’adore. J’apprécie sa mélodie et ses paroles mais je l’aime surtout parce qu’elle me renvoie à mon enfance et me rappelle ma tante Simone Cohen qui la chantait en tirant l’aiguille. Elle a été écrite et composée par Consuelo Velazquez (1916-2005), une pianiste mexicaine, alors que celle-ci avait à peine 16 ans et qu’elle n’avait jamais embrassé personne !

C’est la reprise en anglais par Nat King Cole en 1944 puis celle en français par Tino Rossi qui vont rendre la chanson célèbre dans le monde entier. Elle a été traduite dans plus de 20 langues. Dalida, Charles Aznavour, Franck Sinatra, Elvis Presley, les Beatles, Placido Domingo pour n’en citer que quelques uns.

En 1969, Besame Mucho chantée par HaParvarim, Ha Parvarim veut dire faubourgs en hébreu. Ils s’étaient dotés de ce nom parce qu’ils venaient du Kerem HaTeimanim, aujourd’hui un quartier pas du tout périphérique mais au contraire l’un des plus prisés de Tel Aviv.

2. Encore une interprétation en duo, celle de Yehudit Ravitz et d’Alon Oléarchik en 1994

3. Yasmin Levy au Festival du Ladino

4. Le rocker Berry Sakharof pour un film israélien de 2000, intitulé Besame Mucho, בסמה מוצו, réalisé par Joseph Pitchhadze qui se déroule dans le sud de Tel Aviv, mélange de film noir et de film d’amour.

5. En 2011, version jazz avec Avishai Cohen

La version originale en espagnol chantée par Consuelo Velasquez :