La nécropole de Bet She’arim en Galilée

La Nécropole de Bet She’arim se trouve en Galilée entre Haïfa et Nazareth. Elle est inscrite depuis 2015 au Patrimoine mondial de l’Humanité de l’UNESCO sous le titre : Nécropole de Bet She’arim – Un haut lieu du renouveau juif

C’est l’un des quarante parcs nationaux d’Israël. C’est un endroit assez étonnant. On y trouve une immense nécropole formée de plus de trente catacombes et les ruines d’une ville. Celles-ci s’étendent sur au moins dix hectares avec une synagogue, un bâtiment public, des maisons, un pressoir à huile. Le tout dans un parc magnifique planifié en 1950 par la paysagiste Lipa Yahalom.

Les plus grandes catacombes abritent plus de cent tombes, les plus petites, une trentaine. Beaucoup de très beaux sarcophages en pierre ont été découverts, des centaines d’inscriptions en grec, en hébreu, en araméen et en palmyrénien, un dialecte araméen de Palmyre en Syrie. Ces inscriptions donnent des indications sur les personnes qui ont été inhumées ici, leur nom, leur origine, leurs liens familiaux. Elles mentionnent des personnes venant de la côte phénicienne, de Palmyre et même de Himyar au Yémen. Ainsi elles éclairent l’histoire des Juifs en Terre d’Israël et en Diaspora au temps de la Mishnah et du Talmud.

Cet endroit est devenu un lieu d’inhumation populaire pour deux raisons. Premièrement, la destination privilégiée, Jérusalem était interdite aux Juifs vivants comme aux morts après la révolte de Bar-Kokhba contre les Romains. D’ailleurs Jérusalem avait été débaptisée et s’appelait désormais Aelia Capitolina. Et deuxièmement, le fait que le grand sage Rabbi Juda HaNassi y soit inhumé, en 220 de notre ère. Rabbi Juda HaNassi, Rabbi Juda le Prince ou tout simplement Rabbi est né en 135 de notre ère. Un midrach raconte qu’il serait né le jour même où Rabbi Akiva est mort en martyr, tué par les Romains lors de la révolte de Bar-Kokhba. Rabbi Juda HaNassi était à la tête du Sanhédrin qui siégeait alors à Bet She’arim et c’est lui qui va clôturer la Mishna, le premier recueil des enseignements de la loi juive orale au IIIe siècle de notre ère.

La grotte des sarcophages est particulièrement impressionnante par ses dimensions et par le nombre des sarcophages qui y ont été découverts, 135 dont 20 décorés de figures animales et aussi une très belle menorah en pierre.

On entre dans certaines de ces grottes par d’impressionnantes portes en pierre qui tournent sur leurs gonds également en pierre.

Cette petite visite est loin d’être exhaustive. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir à Bet She’arim !

A la fin du IIIe siècle, le Sanhédrin s’installa à Sepphoris, Tsipori, ce qui provoqua le déclin de Bet She’arim. Sepphoris, peut-être notre prochain rendez-vous !

Avant de quitter les lieux, rendez-vous en haut de la colline de Bet She’arim, vous y découvrirez un très beau point de vue et une statue en bronze d’Alexandre Zaïd, sur son cheval, regardant les champs de la vallée de Jezreel. Alexandre Zaïd a découvert par hasard une première catacombe. C’est un pionnier et un héros de la Seconde alyah. Il est arrivé dans le pays en 1904. Prés de sa statue, la tombe du XVIe du Sheikh Abreik, un Saint musulman, près d’une petite source dont l’eau aurait des vertus médicinales.