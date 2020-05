50 faits sur la fête de Chavouoth

47. Entre Pessah et Shavouot, on ne se marie pas sauf le jour de Lag Ba’Omer

48. Dans certaines communautés, on lit une Ketouba, un contrat de mariage entre Dieu et Israël

49. Au lendemain de Shavouot s’ouvre la saison des mariages

50. Victor Hugo, dans son poème Boaz endormi écrit

Immobile, ouvrant l’œil à moitié sous ses voiles,

Quel Dieu, quel moissonneur de l’éternel été,

Avait, en s’en allant, négligemment jeté

Cette faucille d’or dans le champs des étoiles.

Bonne fête de Shavouot !

©Rachel Samoul