Le corps se fragmente, poème de Yaël Ben-Zvi Morad

Dr. Yael Ben-Zvi Morad est une spécialiste de la culture israélienne et palestinienne. Elle a terminé un post-doctorat au Centre Vidal Sassoon pour l’étude de l’antisémitisme à l’Université hébraïque de Jérusalem. En 2017, elle a été chercheuse invitée à l’Institut Doubnow d’études juives de Leipzig, en Allemagne. Elle est l’auteur des livres « Patricide: Gender and Nationalism in Palestinian Cinema » (2011) et « Wedding in the Snow » (2008) ainsi que de nombreux articles scientifiques. Ses principaux sujets de recherche sont les autobiographies, l’écriture féminine, l’identité juive et israélienne, la masculinité israélienne et palestinienne, le nationalisme et l’adaptation de la littérature au cinéma.

Nous avions traduit Esther Orner et moi, deux poèmes de son recueil Fossile en 2022 alors que le recueil n’était pas encore publié. Nous sommes heureuses d’annoncer sa parution en hébreu aux éditions Pardess

Le corps se fragmente

Le corps se fragmente en lambeaux

l’âme aussi, je le savais déjà.

Je recompose devant moi

le masculin et le féminin

la chair et les os

Je me prépare au déluge

coincée dans l’arche de mes racines

qui ne navigue pas.

Yael Ben-Zvi Morad

Traduction de l’hébreu par Esther Orner et Rachel Samoul