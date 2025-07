NE TIREZ PAS SUR LE DENTISTE, Jacquot GRUNEWALD

Agnès Bensimon a lu Ne tirez pas sur le dentiste, Jacquot GRUNEWALD

Dans ce polar déjanté, Jacquot Grunewald ne boude pas son plaisir, celui d’entraîner ses lecteurs

dans une aventure pleine de rebondissements sur un ton le plus souvent facétieux tout en distillant

avec finesse une érudition qui profite à l’intrigue. Celle-ci se déroule entre la ville de Foix, avec son

magnifique château doté d’un réseau de souterrains et Tarascon, attention ! Dans l’Ariège. L’auteur

fait se croiser les chemins de l’histoire des Cathares et ses mythes toujours vivaces et ceux de

l’histoire juive, entre le calendrier des fêtes, Lévinas, la lune et Chagall. Et le dentiste dans tout ça ?

Le malheureux, dont l’épouse aux lointaines origines cathares a disparu, est soupçonné de l’avoir

assassinée. Sauf que la tête que la police découvre enfouie dans son jardin n’est pas celle de Blanche.

Aux yeux de tous, le dentiste est « un personnage fantasque, cynique et pédant, à la verbosité

triomphante » de sorte qu’il se met tout seul dans le pétrin. Comment va-t-il s’en sortir ? Il faudra

l’opiniâtreté d’un mercenaire étudiant en philo, d’une journaliste ambitieuse et d’un officier de

police amoureux pour démasquer les sombres desseins du psychopathe qui se cache dans cette

intrigue relevée.

La couverture du roman, réalisée par Amos Grunewald est une belle invitation à l’ouvrir.