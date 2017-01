Devinez quel nouveau parfum de glace ce glacier a créé pour Pessah…

Les glaces Ben and Jerry’s ont un parfum de circonstance pour Pessah. La glace au harosset. Le harosset est l’un des éléments du plateau du séder de Pessah et symbolise le mortier que les Hébreus devaient fabriquer pour les Egyptiens. C’est assez délicieux et il existe des centaines de recettes différentes comme autant de traditions familiales . D’ailleurs je vous conseille ce billet Recettes de Harosset où j’ai compilé des recettes partagées avec moi par les lecteurs de Kef Israël.

Je vous avoue que je n’ai pas encore goûté mais dès que c’est fait, je partagerais avec vous mes impressions. Pessah sameah !