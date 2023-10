Parution du Continuum des Continuum

Pour son 20e et dernier numéro, Continuum, la revue des Ecrivains israéliens de langue française propose une anthologie qui recouvre vingt ans de travail. Une performance pour une revue de ce type. Un choix de textes qui met en évidence le dialogue constant entre poètes et écrivains israéliens et français. A signaler notamment le très beau texte de Marcel Cohen, Ateliers d’écriture, traduit en hébreu par Yael Neeman et Esther Orner. On retrouvera entre autres des thèmes comme Tel Aviv, Le Procès Eichman, la langue hébraïque, les Femmes, le Divan des Poètes – entretiens avec des poètes israéliens comme Maya Bejerano, Ronny Someck, Rivka Myriam, Shimon Adaf. Et aussi, des poèmes en français et en traduction hébraïque.

Comme l’écrit la poétesse Marlena Braester dans l’éditorial de ce Continuum des Continuum : Ancrée dans plusieurs espaces, une revue comme la nôtre dépasse les dimensions du lieu, étant l’articulation même du lieu et de la langue, du vécu dans le lieu et du vécu dans la langue. lieu aussi de cette rencontre soudaine où s’entremêlent auteurs francophones et français autour d’un thème-noyau de réflexion, avec des perspectives mouvantes, chacun du sein de son appartenance caractéristique. Car nous, les écrivains israéliens d’expression française, nos horizons bougent, s’ouvrent, se referment, bouleversés par transitions et ruptures. Nos identités sont souvent « convulsives» comme dirait Max Ernst.

La revue Continuum est en vente à la Librairie du Foyer à Tel Aviv

ou en contactant Marlena Braester : braester@bezeqint.net