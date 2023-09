Les voeux de ma fille Sarah, Shana tova !

Je partage avec vous les voeux de ma fille Sarah Peguine. Quand mes parents étaient à l'étranger, j'ai promis d'arroser leurs plantes. Et je tiens généralement mes promesses. Mais ensuite j'ai eu le corona, David était à l'étranger. Louise en période d'adaptation au jardin d'enfants. Et comment dire - Je n'ai pas tenu mes promesses. Cinq jours avant leur retour, J'ai pris les choses en main et chaque pot a reçu un traitement spécial.

J'ai taillé, j'ai arrosé J'ai même fait un bain spécial pour certaines plantes. Et je leur ai aussi parlé gentiment comme Hadass me l'a appris.

Cela a pris une semaine et le toit commence à se rétablir et à fleurir à nouveau. Et pourquoi je vous raconte ça ? Parce que c'est ce que je me souhaite cette année : Savoir que ce à quoi je prête attention fleurit et grandit. Et à partir de cette connaissance, choisir à qui et à quoi j'accorde mon attention. Quelles fleurs dois-je arroser chaque jour ? Qu'est-ce que je choisis de cultiver dans mon jardin ? Et aussi-de savoir que si j'ai choisi de ne pas arroser, si j'ai oublié ou si je n'ai pas eu le temps, ce n'est pas grave. En étant compatissant envers moi-même, il y a de grandes chances qu'avec une attention particulière les choses s'amélioreront à nouveau. Puissions-nous avoir une bonne année, une année de croissance et de mouvement, de compassion et d'attention aux choses vraiment importantes.