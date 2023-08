Cinq interprétations du Chant des Partisans

En écrivant ce billet Joseph Kessel : « Un Russe de naissance, et Juif de surcroît. Un juif d’Europe Orientale. », je me suis souvenue que c’est Joseph Kessel qui avait écrit avec son neveu Maurice Druon le 30 mai 1943 les paroles du Chant des Partisans sur une musique d’Anna Marly. Anna Marly avait aussi écrit sur sa musique des paroles en russe.

Le Chant des Partisans sera sifflé sur les antennes de la BBC et il va rapidement devenir l’hymne de la Résistance.

Germaine Sablon, à l’époque la compagne de Joseph Kessel, est la première à l’interpréter.

La première interprétation de Germaine Sablon dans le film Trois chansons de la Résistance d’Alberto Cavalcanti.

2. Anna Marly qui a composé la musique.

3. Le Chant des Partisans par Yves Montand

4. Catherine Ribeiro

5. Interprété ici par Johnny Hallyday

Les paroles :

Ami entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines.

Ami entends-tu les cris sourds du pays qu’on enchaîne,

Ohé partisans ouvriers et paysans, c’est l’alarme !

Ce soir l’ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes

Montez de la mine, descendez des collines, camarades.

Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades.

Ohé ! les tueurs à la balle et au couteau tuez vite !

Ohé ! Saboteurs attention à ton fardeau Dynamite !

C’est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.

La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère.

Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves.

Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève

Ici, chacun sait ce qu’il veut, ce qu’il fait, quand il passe

Ami, si tu tombes, un ami sort de l’ombre à ta place.

Le manuscrit original, apporté clandestinement en France en juillet 1943, est classé monument historique.