Un film sur la destruction du Temple de Jérusalem

Le film

אגדת חורב, Agadat Horban (appelée en anglais Legend of Destruction) est un film dramatique historique israélien. Gidi Dar a écrit le scénario en collaboration avec Shuli Rand. Il a aussi réalisé le film qui est basé sur les récits de la destruction du Temple dans le livre de Joseph ben Matityahu (Flavius Joseph), La Guerre des Juifs contre les Romains et dans le Talmud de Babylone.

Les voix des personnages sont celles de Shuli Rand, Zeev Revach, Amos Tamam, Moni Moshonov, Yael Abecassis et Yigal Naor.

Nous suivons l’histoire de la grande révolte des Juifs contre l’Empire romain (66-70 de l’ère commune) qui a conduit à la guerre fratricide et à la destruction du Second Temple à travers le point de vue de six personnages.

Le film a été nominé en 2021 pour sept prix Ophir (les Oscars israéliens), dont celui du meilleur film, et a remporté quatre d’entre eux.

L’intrigue En 66 de notre ère, à Jérusalem, les Romains règnent sur la Judée d’une main de fer. Ils s’aident des strates les plus riches de la société qu’ils corrompent. Même les grands prêtres chargés d’administrer le temple sont corrompus. Le peuple opprimé va se révolter. De nombreux jeunes rejoignent des groupes de zélotes religieux qui veulent se libérer du joug romain au nom de Dieu.

Alors que la machine de guerre romaine approche de la Judée pour réprimer la révolte, Jérusalem se déchire : les zélotes pauvres massacrent l’aristocratie. Un régime terroriste règne sur la ville. Des gangs fanatiques rivaux se livrent à des combats meurtriers. Une bataille se termine par l’incendie des silos de nourriture à Jérusalem provoquant une terrible famine. La vie à Jérusalem est un enfer total. Ce n’est qu’après l’encerclement de la ville par les Romains que les fanatiques juifs s’unissent enfin contre leur ennemi commun. Pendant un moment, les Juifs semblent prendre le dessus, mais les Romains se rétablissent rapidement, démolissent les murs de la ville, massacrent des milliers de personnes et détruisent le Temple. Techniques d’animation Le film n’a pas été produit en utilisant des techniques d’animation traditionnelles, mais en éditant environ 1 500 peintures illustrées par David Polonsky et Michael Faust. David Polonsky avait aussi réalisé les illustrations dans le film Valse avec Bashir. Environ huit ans ont été consacrés au développement et à la production du film, Polonsky et Faust ont étudié des livres, visité l’Institut du Temple à Jérusalem et utilisé la maquette de Jérusalem du Musée d’Israël pour représenter avec précision la vie juive de cette époque. Les images son impressionnantes, oscillant du réalisme à l’expressionisme.

Le film en entier en hébreu :